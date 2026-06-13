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Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА над подлете к Москве

Ведомости

На подлете к Москве средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал в Telegram-канале в 16:30 мск.

На месте падение обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ограничения на полеты самолетов введены в аэропортах «Домодедово» и «Внуково». Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Средства противовоздушной обороны за сутки 13 июня сбили 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВС РФ нанесли удары по 142 районам, поразив склады БПЛА дальнего действия, энергообъекты и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Вечером 12 июня Собянин сообщил о 27 БПЛА, сбитых на подлете к столице. 

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