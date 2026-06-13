Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА над подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны за сутки 13 июня сбили 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВС РФ нанесли удары по 142 районам, поразив склады БПЛА дальнего действия, энергообъекты и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Вечером 12 июня Собянин сообщил о 27 БПЛА, сбитых на подлете к столице.