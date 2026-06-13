Семь человек пострадали при атаке ВСУ на центральный рынок в Сватово

Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Пасечник отметил, что местные власти и экстренные службы работают на месте происшествия и оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий атаки. Следователи Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия удара.