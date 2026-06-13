Семь человек пострадали при атаке ВСУ на центральный рынок в Сватово
Семь человек пострадали в результате атаки ВСУ на центральный рынок в Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Max.
По его словам, утром 13 июня украинский беспилотник нанес удар по центральному рынку города.
Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Пасечник отметил, что местные власти и экстренные службы работают на месте происшествия и оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий атаки. Следователи Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия удара.
Глава региона заявил, что целью атаки стал гражданский объект. Также Пасечник сообщил, что за минувшие сутки ВСУ направили в сторону республики около 40 беспилотников. По его словам, большинство воздушных целей были своевременно уничтожены силами ПВО.
Средства противовоздушной обороны за сутки 13 июня сбили 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВС РФ нанесли удары по 142 районам, поразив склады БПЛА дальнего действия, энергообъекты и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем.