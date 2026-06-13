Орбана переизбрали лидером партии «Фидес»

Орбан заявил, что не намерен уходить из политики и берет на себя полную ответственность за поражение партии на выборах. «Я не сдаюсь, никогда, никогда не сдаюсь», – сказал он. По словам Орбана, «Фидес» была «прекрасной правящей партией» на протяжении 16 лет, но теперь ей необходимо измениться, чтобы стать эффективной оппозицией и подготовиться к возможному возвращению к власти.