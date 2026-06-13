Орбана переизбрали лидером партии «Фидес»Партии необходимо измениться, чтобы стать эффективной оппозицией, заявил он
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран председателем партии «Фидес» еще на один год, несмотря на поражение партии на парламентских выборах в апреле. Об этом сообщает Reuters.
На съезде партии за переизбрание Орбана проголосовали 729 из 737 делегатов. Других кандидатов на пост лидера «Фидес» не выдвигалось.
Орбан заявил, что не намерен уходить из политики и берет на себя полную ответственность за поражение партии на выборах. «Я не сдаюсь, никогда, никогда не сдаюсь», – сказал он. По словам Орбана, «Фидес» была «прекрасной правящей партией» на протяжении 16 лет, но теперь ей необходимо измениться, чтобы стать эффективной оппозицией и подготовиться к возможному возвращению к власти.
По данным Reuters, после проигрыша на выборах политическое будущее Орбана оказалось под вопросом, а некоторые бывшие сторонники призвали его уйти из политики.
Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов. По их итогам премьер-министр Виктор Орбан потерял свой пост. 9 мая парламент Венгрии избрал председателя партии «Тиса» Мадьяра премьер-министром страны.