Швеция подняла в воздух истребители на перехват российских Су-24 и Су-34
Военно-воздушные силы Швеции поднимали в воздух истребители JAS 39 Gripen для перехвата российских самолетов Су-24 и Су-34 над Балтийским морем вблизи шведского воздушного пространства. Об этом сообщили ВС Швеции в соцсети Х.
«После обнаружения российских воздушных судов шведские силы оперативно подняли в воздух две пары истребителей JAS 39 Gripen для контроля собственного воздушного пространства, а также сопровождения и идентификации российских самолетов», – говорится в сообщении армии.
При этом подчеркивается, что нарушений воздушного пространства Швеции зафиксировано не было. Истребители были подняты для контроля ситуации и обеспечения безопасности в районе шведских границ.
9 июня истребители Су-30СМ, Су-30СМ2 и бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота на учениях выполнили перелет на аэродромы в Калининградской области.