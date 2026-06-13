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BFMTV: представители США и Ирана встретятся в Швейцарии на следующей неделе

Ведомости

Прямая встреча между двумя высокопоставленными представителями США и Ирана должна состояться на следующей неделе в Швейцарии. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV, не уточняя источник информации.

По данным BFMTV, глава МИД Пакистана Исхак Дар запланировал поездку в Швейцарию для подготовки встречи. Министр также уже провел телефонные разговоры с главой швейцарского МИД Игнацио Кассисом.

12 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, ключевой посредник в переговорах, подтвердил, что стороны согласовали окончательный текст мирной сделки.

13 июня президент США Дональд Трамп объявил, что соглашение с Ираном будет подписано уже в это воскресенье. В Тегеране отвергли такой вариант, заявив, что могут подписать основные положения мирного договора в ближайшие дни, но не в течение следующих 24 часов.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, Штаты в спешке работают над завершением мирного соглашения с Ираном до саммита «Большой семерки» во Франции. Саммит начнется 15 июня.

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