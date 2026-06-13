BFMTV: представители США и Ирана встретятся в Швейцарии на следующей неделе

13 июня президент США Дональд Трамп объявил, что соглашение с Ираном будет подписано уже в это воскресенье. В Тегеране отвергли такой вариант, заявив, что могут подписать основные положения мирного договора в ближайшие дни, но не в течение следующих 24 часов.