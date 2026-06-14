МИД РФ предупредил об ответственности за изъятие дипсобственности в Польше

«Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства РФ в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», – сказал Климов (цитата по «РИА Новости»).