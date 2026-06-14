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МИД РФ предупредил об ответственности за изъятие дипсобственности в Польше

Ведомости

Россия ответит на изъятие своей дипломатической недвижимости в Польше болезненными мерами. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства РФ в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», – сказал Климов (цитата по «РИА Новости»).

Генконсульство России в Гданьске приостановило работу по решению властей Польши в декабре 2025 г. Здание находится в российской государственной собственности в бессрочном и безвозмездном пользовании.

В ноябре 2025 г. Россия объявила о зеркальном сокращении дипломатического присутствия Польши в ответ на закрытие генконсульства в Гданьске. В апреле 2022 г. власти Польши заняли здание российской дипсобственности в Варшаве. В 2017 г. суд Варшавы потребовал от России выплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания без договора.

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