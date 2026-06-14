Трамп пообещал «дискобомбулировать» противников США
Президент США Дональд Трамп пригрозил применить секретное устройство против врагов страны. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.
«Вас дискобомбулируют», – написал Трамп, сопроводив текст сгенерированной нейросетью картинкой. На изображении он стоит на авианосце и смотрит в бинокль на суда под флагом США и истребители.
Американский лидер не стал уточнять, кому именно адресовано послание. Ранее в интервью NBC News Трамп признался, что сам придумал название для этого оружия, и очень гордится этим.
В январе Трамп уже заявлял, что американские военные использовали «дискомбобулятор» при проведении операции в Венесуэле. Тогда же New York Post сообщила, что речь может идти о мощной звуковой волне, которая дезориентирует противника. По словам очевидцев, после применения этого оружия у военных «пошла кровь из носа», а все радары отключились.