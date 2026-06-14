Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,604+0,18%BISVP10,46+1,06%BRZL1 342-0,15%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%RGBITR784,36+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пообещал «дискобомбулировать» противников США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пригрозил применить секретное устройство против врагов страны. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

«Вас дискобомбулируют», – написал Трамп, сопроводив текст сгенерированной нейросетью картинкой. На изображении он стоит на авианосце и смотрит в бинокль на суда под флагом США и истребители.

Американский лидер не стал уточнять, кому именно адресовано послание. Ранее в интервью NBC News Трамп признался, что сам придумал название для этого оружия, и очень гордится этим.

В январе Трамп уже заявлял, что американские военные использовали «дискомбобулятор» при проведении операции в Венесуэле. Тогда же New York Post сообщила, что речь может идти о мощной звуковой волне, которая дезориентирует противника. По словам очевидцев, после применения этого оружия у военных «пошла кровь из носа», а все радары отключились.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её