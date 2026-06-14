Трамп пообещал «дискобомбулировать» противников США

В январе Трамп уже заявлял, что американские военные использовали «дискомбобулятор» при проведении операции в Венесуэле. Тогда же New York Post сообщила, что речь может идти о мощной звуковой волне, которая дезориентирует противника. По словам очевидцев, после применения этого оружия у военных «пошла кровь из носа», а все радары отключились.