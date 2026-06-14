Титов: вопрос с «Силой Сибири-2» решится скоро

Титов: вопрос с «Силой Сибири-2» решится скороНеобходимо определиться с техническими аспектами, включая логистику
Вопрос по газопроводу «Сила Сибири – 2» упирается не в цену, а в технические аспекты, включая логистику. Эта проблема будет решена в ближайшее время, заявил спецпредставитель президента РФ Борис Титов.
«Вопрос [по газопроводу] стоит в технических проблемах. Это не вопрос цены, о котором многие СМИ писали – что мы не можем урегулировать цену. Не в этом вопрос. Вопрос больше в логистике. Принятие правильного решения о маршруте прохождения этого газопровода», – отметил Титов (цитата по ТАСС).
Спецпредставитель президента пояснил, что необходимо выбрать вариант, оптимальный по затратам на строительство, а также с точки зрения безопасности и надежности маршрута. «Это рабочий момент, который будет решен в ближайшее время, но никто не торопится», – добавил он.
В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» . Проектируемая мощность газопровода – до 50 млрд куб. м в год, он должен связать месторождения на Ямале с Китаем через Монголию. В мае 2026 г. вице-премьер Александр Новак сообщил, что подготовка контрактов по проекту находится на финальной стадии.