Титов: вопрос с «Силой Сибири-2» решится скоро

В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» . Проектируемая мощность газопровода – до 50 млрд куб. м в год, он должен связать месторождения на Ямале с Китаем через Монголию. В мае 2026 г. вице-премьер Александр Новак сообщил, что подготовка контрактов по проекту находится на финальной стадии.