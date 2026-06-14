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Москалькова рассказала об эмоциональных переговорах с Украиной

Ведомости

Переговоры с украинской стороной проходили очень эмоционально и напряженно. Об этом рассказала бывшая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Очень эмоционально, напряженно, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств. И мы никогда не могли бы позволить довлеть над собой и диктовать условия», – сказала она.

Москалькова занимала пост омбудсмена с 2016 г. После начала конфликта на Украине участвовала в переговорах с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. После ухода Москальковой пост омбудсмена заняла депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова.

«Ведомости» писали, что Москалькову могут выдвинуть на выборы в Госдуму. Предполагается, что ее объявят кандидатом на съезде «Единой России», который пройдет 28 июня. От «Справедливой России», от которой Москалькова избиралась в Госдуму до того, как стать омбудсменом, она на выборы не пойдет, уточнили собеседники.

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