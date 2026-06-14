Москалькова рассказала об эмоциональных переговорах с Украиной

«Ведомости» писали, что Москалькову могут выдвинуть на выборы в Госдуму. Предполагается, что ее объявят кандидатом на съезде «Единой России», который пройдет 28 июня. От «Справедливой России», от которой Москалькова избиралась в Госдуму до того, как стать омбудсменом, она на выборы не пойдет, уточнили собеседники.