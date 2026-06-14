Путин поздравил Сокурова с 75-летием

В поздравлении Путин назвал Сокурова автором яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, который по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа. Глава государства отметил, что режиссера ценят зрители и коллеги за блестящий талант, постоянный творческий поиск, а также за многолетнее преданное служение искусству и большой вклад в воспитание молодых дарований.