Путин поздравил Сокурова с 75-летием
Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РФ Александра Сокурова с 75-летним юбилеем. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
В поздравлении Путин назвал Сокурова автором яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, который по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа. Глава государства отметил, что режиссера ценят зрители и коллеги за блестящий талант, постоянный творческий поиск, а также за многолетнее преданное служение искусству и большой вклад в воспитание молодых дарований.
В своей телеграмме президент пожелал режиссеру здоровья, благополучия и всего наилучшего. Сокурову 14 июня исполнилось 75 лет.
Александр Сокуров – автор тетралогии о природе власти («Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст»). Фильм «Фауст» в 2011 г. получил главный приз Венецианского кинофестиваля – «Золотого льва». Картина «Русский ковчег» (2002 г.) стала единственным российским фильмом, снятым одним непрерывным кадром в Эрмитаже. В декабре 2025 г. на заседании СПЧ Сокуров поднимал вопрос об ограничениях на показ своих фильмов, Путин пообещал разобраться в этой ситуации.