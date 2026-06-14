Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,604+0,18%BISVP10,46+1,06%RGSS0,187-0,64%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,55+0,1%RGBITR784,35+0,23%
Главная / Политика /

Путин поздравил Сокурова с 75-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РФ Александра Сокурова с 75-летним юбилеем. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении Путин назвал Сокурова автором яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, который по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа. Глава государства отметил, что режиссера ценят зрители и коллеги за блестящий талант, постоянный творческий поиск, а также за многолетнее преданное служение искусству и большой вклад в воспитание молодых дарований.

В своей телеграмме президент пожелал режиссеру здоровья, благополучия и всего наилучшего. Сокурову 14 июня исполнилось 75 лет.

Фото.

«Кино направляет, манипулирует»: перипетии судьбы и фильмы Александра Сокурова

Стиль жизни / Фото

Александр Сокуров – автор тетралогии о природе власти («Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст»). Фильм «Фауст» в 2011 г. получил главный приз Венецианского кинофестиваля – «Золотого льва». Картина «Русский ковчег» (2002 г.) стала единственным российским фильмом, снятым одним непрерывным кадром в Эрмитаже. В декабре 2025 г. на заседании СПЧ Сокуров поднимал вопрос об ограничениях на показ своих фильмов, Путин пообещал разобраться в этой ситуации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь