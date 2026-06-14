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В Армении задержали подозреваемого в порче мемориала «Мать-Армения» в Гюмри

Ведомости

В Армении правоохранители задержали 41-летнего мужчину за вандализм на мемориальном комплексе «Мать-Армения» в городе Гюмри. Об этом сообщает МВД Армении. По данным полиции, мужчина сорвал золотые буквы с памятников «Городам-героям».

Инцидент произошел 9 июня на Карсском шоссе. 11 июня документы по факту повреждения монумента передали в следственное управление, где возбудили уголовное дело.

14 июня личность подозреваемого была установлена. Им оказался житель Гюмри. В этот же день его задержали. Мужчина дал признательные показания.

Россия выразила глубокое возмущение в связи с осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвященного героям Великой Отечественной войны. В дипмиссии заявили, что произошедшее – не хулиганство, а целенаправленная атака на историческую память и попытка надругательства над памятью о Великой Победе.

Открытый 9 мая 1975 г. в Гюмри мемориал «Мать-Армения» посвящен участникам Великой Отечественной войны из этого города. В состав монумента входят 21-метровая туфовая стела и 20-метровая кованая фигура девушки со шпилем храма Звартноц и пальмовой ветвью. У подножия – Могила Неизвестного Солдата с Вечным огнем.

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