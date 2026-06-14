В Армении задержали подозреваемого в порче мемориала «Мать-Армения» в Гюмри

Россия выразила глубокое возмущение в связи с осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвященного героям Великой Отечественной войны. В дипмиссии заявили, что произошедшее – не хулиганство, а целенаправленная атака на историческую память и попытка надругательства над памятью о Великой Победе.