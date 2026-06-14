Путин обратился к Трампу фразой «дорогой Дональд»
Президент РФ Владимир Путин обратился к американскому коллеге Дональду Трампу фразой «дорогой Дональд» в поздравлении с 80-летием. Послание российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!» – говорится в письме.
Путин заявил, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание, позволяющее «прямо и откровенно» обсуждать любые вопросы двусторонней и международной повестки. Президент РФ считает, что лидеры могут придать российско-американским отношениям «новое качество», а также многое сделать для обеспечения глобальной безопасности и стабильности.
«Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать наилучшие пожелания Мелании и всем членам твоей семьи», – заключил Путин.
До публикации послания лидеры провели телефонный разговор. Путин лично поздравил Трампа с днем рождения, также президенты обсудили вопрос урегулирования российско-украинского конфликта.