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Путин обратился к Трампу фразой «дорогой Дональд»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин обратился к американскому коллеге Дональду Трампу фразой «дорогой Дональд» в поздравлении с 80-летием. Послание российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!» – говорится в письме.

Путин заявил, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание, позволяющее «прямо и откровенно» обсуждать любые вопросы двусторонней и международной повестки. Президент РФ считает, что лидеры могут придать российско-американским отношениям «новое качество», а также многое сделать для обеспечения глобальной безопасности и стабильности.

«Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать наилучшие пожелания Мелании и всем членам твоей семьи», – заключил Путин.

До публикации послания лидеры провели телефонный разговор. Путин лично поздравил Трампа с днем рождения, также президенты обсудили вопрос урегулирования российско-украинского конфликта.

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