Путин обратился к Трампу фразой «дорогой Дональд»

Путин заявил, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание, позволяющее «прямо и откровенно» обсуждать любые вопросы двусторонней и международной повестки. Президент РФ считает, что лидеры могут придать российско-американским отношениям «новое качество», а также многое сделать для обеспечения глобальной безопасности и стабильности.