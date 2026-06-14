Минторг Китая выразил недовольство включением Alibaba в черный список США

Минторг Китая выразил недовольство включением Alibaba в черный список СШАПекин пригрозил ответом
Пекин выразил «крайнее недовольство» внесением китайских технологических компаний в черный список США. Об этом заявили в министерстве торговли КНР, передает CNBC.
«Китай призывает США немедленно прекратить свою ошибочную практику, отменить соответствующие меры и вернуться на правильный путь построения конструктивных, стратегических и стабильных китайско-американских отношений», – говорится в заявлении.
В сообщение указывается, что Пекин «неизбежно примет решительные и жесткие ответные меры».
8 июня Пентагон внес Alibaba, Baidu, BYD и NIO в свой черный список. США определили их в список «китайских военных компаний». Вашингтон подозревает компании в предполагаемом сотрудничестве с Народно-освободительной армией Китая.
Черный список Пентагона не предполагает введение санкций, но ограничивает военное ведомство в заключении контрактов с этими компаниями.