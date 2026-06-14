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Главная / Политика /

Эксперт ИСКРАНа указал на потенциал дипломатии на фоне разговора Путина и Трампа

Филипп Иванов
Вероника Котова

Телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, в ходе которого российский лидер поздравил американского президента с 80-летием, имеет большое значение и подчеркивает сохраняющийся потенциал дипломатии в разрешении разногласий. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказал научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров.

В условиях напряженной стратегической обстановки, по мнению аналитика, порой не хватает фактора простых «дружеских и откровенных» отношений, подобных тем, что сложились между двумя лидерами. Теплый и продолжительный разговор говорит о том, что дипломатия как норма международных отношений не исчерпала свой потенциал.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, беседа длилась около часа и носила «дружеский и откровенный характер». Путин не только поздравил Трампа, но и отметил его «бойцовские качества, способность держать удар, успешно преодолевать препятствия». Трамп, в свою очередь, поблагодарил и сказал, что Путин первым из иностранных лидеров поздравил его.

Лидеры, среди прочего, обсудили конфликт на Украине. Трамп подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев. Путин, в свою очередь, заявил, что удары киевского режима по мирной инфраструктуре России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя.

Стороны договорились о визите американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву в ближайшее время. Путин также пожелал удачи организаторам чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

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