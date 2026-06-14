Эксперт ИСКРАНа указал на потенциал дипломатии на фоне разговора Путина и Трампа

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, беседа длилась около часа и носила «дружеский и откровенный характер». Путин не только поздравил Трампа, но и отметил его «бойцовские качества, способность держать удар, успешно преодолевать препятствия». Трамп, в свою очередь, поблагодарил и сказал, что Путин первым из иностранных лидеров поздравил его.