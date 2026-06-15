Зюганов назвал США хищной страной
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал США хищной страной с военным бюджетом в $1,5 трлн, а НАТО – силой, заинтересованной в «захапывании» российских ресурсов. С президентом США Дональдом Трампом можно договориться «только до следующей пресс-конференции», заявил лидер партии в интервью «Ведомостям».
«Я своим еще сказал: вы недооцениваете США. У них сейчас военный бюджет $900 млрд, на следующий год запросили $1,5 трлн. Кроме того, страны НАТО обязались увеличить военные расходы до 5% от ВВП к 2035 г. В сумме это военно-стратегическое преимущество, которое призвано придушить вас», – сказал Зюганов.
Лидер КПРФ также заявил, что современная Европа – почти 600 млн человек с пустыми кладовыми, пустыми нефтегазовыми запасами и отсутствием природных ресурсов. По его словам, каждый пятый житель там – «иностранец, который приехал на волне неконтролируемой миграции». У оставшейся в Европе элиты остался один выход – затеять драку с Россией, посеять в РФ беспорядки и «захапать наши ресурсы», считает Зюганов.