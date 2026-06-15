Зюганов назвал США хищной страной

Лидер КПРФ также заявил, что современная Европа – почти 600 млн человек с пустыми кладовыми, пустыми нефтегазовыми запасами и отсутствием природных ресурсов. По его словам, каждый пятый житель там – «иностранец, который приехал на волне неконтролируемой миграции». У оставшейся в Европе элиты остался один выход – затеять драку с Россией, посеять в РФ беспорядки и «захапать наши ресурсы», считает Зюганов.