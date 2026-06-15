Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CBOM7,634+0,75%CNY Бирж.00%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,61+0,15%RGBITR784,68+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зюганов назвал США хищной страной

Ведомости

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал США хищной страной с военным бюджетом в $1,5 трлн, а НАТО – силой, заинтересованной в «захапывании» российских ресурсов. С президентом США Дональдом Трампом можно договориться «только до следующей пресс-конференции», заявил лидер партии в интервью «Ведомостям».

«Я своим еще сказал: вы недооцениваете США. У них сейчас военный бюджет $900 млрд, на следующий год запросили $1,5 трлн. Кроме того, страны НАТО обязались увеличить военные расходы до 5% от ВВП к 2035 г. В сумме это военно-стратегическое преимущество, которое призвано придушить вас», – сказал Зюганов.

Лидер КПРФ также заявил, что современная Европа – почти 600 млн человек с пустыми кладовыми, пустыми нефтегазовыми запасами и отсутствием природных ресурсов. По его словам, каждый пятый житель там – «иностранец, который приехал на волне неконтролируемой миграции». У оставшейся в Европе элиты остался один выход – затеять драку с Россией, посеять в РФ беспорядки и «захапать наши ресурсы», считает Зюганов.

Читайте также:Геннадий Зюганов: «Государей оценивают в совокупности»
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь