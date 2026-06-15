ШОС привлекла около 20 новых претендентов на разные форматы участия

27 мая генпрокурор РФ Александр Гуцан встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном для подписания соглашения о сотрудничестве между ведомствами. По словам Гуцана, оно предусматривает содействие в борьбе с наиболее опасными видами преступлений, оказание сторонами правовой помощи по уголовным делам в соответствии с Договором между РФ и КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Российский генпрокурор отметил, что особую значимость имеют договоренности по координации усилий на площадках международных организаций, таких как ООН, ШОС и БРИКС.