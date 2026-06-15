ШОС привлекла около 20 новых претендентов на разные форматы участия
Интерес к Шанхайской организации сотрудничества продолжает расти. Около 20 государств уже направили заявки на присоединение к объединению в различных статусах, сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев во время торжественного приема, посвященного 25-летию организации, передает «РИА Новости».
По его словам, количество поступивших заявок свидетельствует о востребованности принципов и подходов, которые лежат в основе деятельности организации.
16 мая президент России Владимир Путин подписал указ «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества в 2027–2028 гг.». Согласно Указу, председателем организационного комитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. В конце прошлого года в присутствии лидеров государств – членов ШОС было подписано соглашение о сотрудничестве между секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом Росконгресс. Документ закрепил долгосрочное взаимодействие сторон по развитию деловой, конгрессно-выставочной и информационной повестки организации, а также создал основу для системной работы в период председательства России в ШОС.
27 мая генпрокурор РФ Александр Гуцан встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном для подписания соглашения о сотрудничестве между ведомствами. По словам Гуцана, оно предусматривает содействие в борьбе с наиболее опасными видами преступлений, оказание сторонами правовой помощи по уголовным делам в соответствии с Договором между РФ и КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Российский генпрокурор отметил, что особую значимость имеют договоренности по координации усилий на площадках международных организаций, таких как ООН, ШОС и БРИКС.