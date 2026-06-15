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ЕС ввел санкции против генпрокурора Александра Гуцана

Ведомости

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России – в европейский черный список попали более 80 физлиц и организаций, включая генпрокурора РФ Александра Гуцана. Об этом говорится в решении Совета ЕС, передает ТАСС.

Гуцан был назначен на пост генпрокурора России в сентябре 2025 г. До этого он занимал должность полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе. Он сменил на этом посту Игоря Краснова, который перешел на должность председателя Верховного суда.

Перечень также пополнили адвокат и экс-омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также журналисты и блогеры, сотрудничающие с Russia Today.

Под ограничения попали: «Газпромнефть шиппинг», предприятия Роскосмоса НПО им. С. А. Лавочкина, Ижевский авиационный завод «Калашникова» и Фонда перспективных исследований, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.

23 апреля ЕС одобрил 20-й пакет антироссийских санкций. Ограничения включают расширение санкционных списков на 43 танкера (общее число судов под ограничениями достигнет 640), запрет на приобретение новых судов и техобслуживание танкеров-газовозов и ледоколов. Как писали СМИ, запрет на перевозки в итоге был исключен. ЕС также ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками.

Читайте также:20-й пакет санкций ЕС против РФ: ограничения на танкеры, банки и аммиак
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