ЕС ввел санкции против генпрокурора Александра Гуцана
Евросоюз ввел дополнительные санкции против России – в европейский черный список попали более 80 физлиц и организаций, включая генпрокурора РФ Александра Гуцана. Об этом говорится в решении Совета ЕС, передает ТАСС.
Гуцан был назначен на пост генпрокурора России в сентябре 2025 г. До этого он занимал должность полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе. Он сменил на этом посту Игоря Краснова, который перешел на должность председателя Верховного суда.
Перечень также пополнили адвокат и экс-омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также журналисты и блогеры, сотрудничающие с Russia Today.
Под ограничения попали: «Газпромнефть шиппинг», предприятия Роскосмоса НПО им. С. А. Лавочкина, Ижевский авиационный завод «Калашникова» и Фонда перспективных исследований, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.
23 апреля ЕС одобрил 20-й пакет антироссийских санкций. Ограничения включают расширение санкционных списков на 43 танкера (общее число судов под ограничениями достигнет 640), запрет на приобретение новых судов и техобслуживание танкеров-газовозов и ледоколов. Как писали СМИ, запрет на перевозки в итоге был исключен. ЕС также ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками.