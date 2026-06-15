Фидан обсудит в Москве ситуацию с безопасностью в Черном море

По данным ведомства, важную роль в развитии политического диалога между Москвой и Анкарой играют регулярные контакты президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2025 г. лидеры двух стран дважды встречались лично – 1 сентября в китайском Тяньцзине на полях саммита ШОС и 12 декабря в Ашхабаде в рамках международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». В течение 2025–2026 гг. Путин и Эрдоган также провели восемь телефонных разговоров, последний из которых состоялся 3 апреля.