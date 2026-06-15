Фидан обсудит в Москве ситуацию с безопасностью в Черном море
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Москву намерен обсудить с российским руководством вопросы безопасности в Черном море. Анкара считает, что рост напряженности в регионе создает риски как для региональной, так и для глобальной стабильности, рассказал «РИА Новости» источник в турецком МИДе.
До этого сообщалось, что Фидан будет в России с визитом 15–17 июня по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. В российском внешнеполитическом ведомстве поясняли, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки.
По данным ведомства, важную роль в развитии политического диалога между Москвой и Анкарой играют регулярные контакты президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2025 г. лидеры двух стран дважды встречались лично – 1 сентября в китайском Тяньцзине на полях саммита ШОС и 12 декабря в Ашхабаде в рамках международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». В течение 2025–2026 гг. Путин и Эрдоган также провели восемь телефонных разговоров, последний из которых состоялся 3 апреля.
Активные контакты поддерживаются и по линии внешнеполитических ведомств. 18 апреля 2026 г. Лавров и Фидан провели переговоры на полях Анталийского дипломатического форума, обсудив вопросы двусторонней и международной повестки.
15 июня ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе сообщал, что в ходе поездки в Москву Фидан рассчитывает также быть принятым президентом России.