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Макрон пообещал жестко поставить вопрос о пошлинах Трампу на саммите G7

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести с президентом США Дональдом Трампом «уважительный, но жесткий» разговор на саммите G7. Он рассчитывает убедить американского коллегу в непродуктивности введения пошлин. Об этом французский лидер сообщил в интервью телеканалу TF1.

Комментируя угрозу Трампа ввести 100%-ные пошлины на французские вина и шампанское, президент Франции подчеркнул, что европейское законодательство не может определяться решениями Вашингтона. «Это не изменится, пока я здесь. Поэтому у нас будет уважительный, но жесткий разговор», – заявил он (цитата по ТАСС).

Президент Франции напомнил, что налог на деятельность крупных технологических компаний действует не только в Париже, но и в ряде других европейских стран. По его словам, этот сбор является частью законодательства. Французский лидер также выразил мнение, что введение пошлин не приносит пользы ни одной из сторон, особенно когда речь идет о странах G7.

15 июня Трамп заявил, что готов ввести 100%-ные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не отменит налог для американских технологических компаний. Речь идет о 3%-ном сборе, который Франция применяет с 2019 г. к выручке таких компаний, как Alphabet, Amazon и Apple. По словам Трампа, для урегулирования ситуации Макрону достаточно отменить этот сбор.

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