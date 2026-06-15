Макрон пообещал жестко поставить вопрос о пошлинах Трампу на саммите G7

Президент Франции напомнил, что налог на деятельность крупных технологических компаний действует не только в Париже, но и в ряде других европейских стран. По его словам, этот сбор является частью законодательства. Французский лидер также выразил мнение, что введение пошлин не приносит пользы ни одной из сторон, особенно когда речь идет о странах G7.