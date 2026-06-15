МИД России сообщил о победе в морском арбитраже с Украиной

Как отмечает МИД, суд отказал Украине в возврате контроля над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России. Впервые в юридически обязательном решении признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории. Арбитраж также отклонил требование Киева о демонтаже Крымского моста, признав его необоснованным. Возведение моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ и проверки судов российскими пограничниками в Керченском проливе не противоречат Конвенции ООН по морскому праву.