МИД России сообщил о победе в морском арбитраже с Украиной

МИД России сообщил о победе в морском арбитраже с УкраинойКиев не смог оспорить в Гааге суверенитет РФ над Крымом
Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге вынесла окончательное решение по спору между Россией и Украиной о правах в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Арбитраж в составе пяти независимых судей отклонил практически все претензии Киева, сообщил МИД России.
«Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации», – заявили в министерстве.
Как отмечает МИД, суд отказал Украине в возврате контроля над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России. Впервые в юридически обязательном решении признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории. Арбитраж также отклонил требование Киева о демонтаже Крымского моста, признав его необоснованным. Возведение моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ и проверки судов российскими пограничниками в Керченском проливе не противоречат Конвенции ООН по морскому праву.
Единственный эпизод, по которому арбитраж сделал замечание в сторону России, – указание на неполное соблюдение порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при строительстве Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Однако, как отметили в МИД, темпы проведения экспертизы были вызваны гуманитарной необходимостью обеспечить снабжение Крыма ресурсами в условиях блокады со стороны Украины. Арбитраж подтвердил, что строительство не нанесло вреда природе, и не стал предписывать России каких-либо репараций или гарантий неповторения.
Поводом для разбирательства стал инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 г., когда три корабля ВМС Украины, по данным российской стороны, нарушили государственную границу РФ и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России. Корабли были задержаны, а находившиеся на борту украинские военнослужащие впоследствии переданы Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами. В 2019 г. Украина обратилась в международный арбитраж в Гааге, обвинив Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.