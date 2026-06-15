Николай Патрушев рассказал о заходе судов с минами в российские порты
В порты на территории России регулярно приходят торговые суда, к днищу которых прикреплены мины, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
«Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», – сказал он.
По словам Патрушева, западные страны прорабатывают возможность превентивных ударов по базам ВМФ РФ, в связи с чем Москве необходимо обеспечить боевую готовность флота. Он также подчеркнул, что ВМФ стоит «самим оказываться под носом у вероятного противника».
25 мая ФСБ России сообщила, что совместно со Следственным комитетом, Минобороны и Росгвардией был предотвращен теракт на судне «Аррхениус» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Газовоз прибыл из бельгийского Антверпена и следовал в Турцию. Водолазы нашли посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и «имеющие признаки взрывных устройств». Специалисты пришли к выводу, что это морские магнитные мины, предположительно произведенные в одной из стран НАТО.
26 мая директор ФСБ Александр Бортников говорил, что совместно со спецслужбами Белоруссии была проведена операция, в результате которой была предотвращена попытка Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств для совершения терактов. Он отмечал, что подобное взаимодействие налажено и с другими спецслужбами стран СНГ.