The Athletic: ФИФА хочет открыть молодежный турнир матчем Израиля и Палестины

Фестиваль был анонсирован Советом ФИФА в декабре 2025 г. Матчи будут проходить в сокращенном формате на уменьшенных полях, а команды будут состоять из семи-девяти игроков. Предполагается, что первый турнир пройдет в Майами и будет предназначен только для юношеских команд. В 2027 г. ФИФА планирует провести аналогичный фестиваль для девушек.