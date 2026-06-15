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Главная / Политика /

The Athletic: ФИФА хочет открыть молодежный турнир матчем Израиля и Палестины

Ведомости

ФИФА предлагает, чтобы сборные Израиля и Палестины открыли новый футбольный фестиваль для игроков до 15 лет, который должен пройти в США в сентябре. Об этом сообщил The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с планами организации.

Турнир станет первым в истории фестивалем ФИФА для футболистов этой возрастной категории. Участие в нем смогут принять все 211 национальных ассоциаций-членов организации, включая Россию.

По данным издания, идея проведения матча между Израилем и Палестиной появилась после попытки президента ФИФА Джанни Инфантино организовать совместное рукопожатие и фотографию представителей футбольных федераций двух сторон на конгрессе организации в Ванкувере в апреле, пишет издание.

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Политика / Международные отношения

Фестиваль был анонсирован Советом ФИФА в декабре 2025 г. Матчи будут проходить в сокращенном формате на уменьшенных полях, а команды будут состоять из семи-девяти игроков. Предполагается, что первый турнир пройдет в Майами и будет предназначен только для юношеских команд. В 2027 г. ФИФА планирует провести аналогичный фестиваль для девушек.

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