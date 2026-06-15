В Армении пройдут военные учения с участием США, Франции и Греции
В Армении с 17 по 25 июня состоятся военные учения Eagle Partner – 2026, сообщило министерство обороны республики.
В учениях примут участие 250 военнослужащих ВС Армении, 58 бойцов национальной гвардии Канзаса, а также военные из сухопутных войск США (в Европе и Африке), Франции и Греции (24 и 11 человек соответственно).
Цель, согласно сообщению, – улучшить взаимодействие подразделений в международных миротворческих миссиях. Это включает обмен опытом в управлении и тактической связи, а также повышение уровня подготовки армянского миротворческого контингента.
5 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении заявил, что страна не планирует возобновлять полноценное участие в ОДКБ и может рассмотреть выход из организации.