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В Армении пройдут военные учения с участием США, Франции и Греции

Ведомости

В Армении с 17 по 25 июня состоятся военные учения Eagle Partner – 2026, сообщило министерство обороны республики.

В учениях примут участие 250 военнослужащих ВС Армении, 58 бойцов национальной гвардии Канзаса, а также военные из сухопутных войск США (в Европе и Африке), Франции и Греции (24 и 11 человек соответственно).

Цель, согласно сообщению, – улучшить взаимодействие подразделений в международных миротворческих миссиях. Это включает обмен опытом в управлении и тактической связи, а также повышение уровня подготовки армянского миротворческого контингента.

5 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении заявил, что страна не планирует возобновлять полноценное участие в ОДКБ и может рассмотреть выход из организации.

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