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Губернатор назвал возможную причину крушения Ту-22М3 в Иркутской области

Ведомости

Отказ двигателей может быть причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Он рассказал, что членов экипажа доставили в больницу. Трое из них находятся в состоянии легкой степени тяжести, один – в состоянии средней тяжести, уточнил Кобзев. По его словам, жизни экипажа ничего не угрожает.

15 июня Минобороны РФ сообщило, что самолет Ту-22М3 потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. Отмечалось, что экипаж катапультировался. Воздушное судно выполняло полет без боекомплекта.

В апреле 2025 г. в Иркутской области также произошла авария при полете Ту-22М3. Тогда один летчик погиб, причиной крушения стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности.

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