СМИ: США урезали расходы на военные обязательства перед НАТО
США отказались от обязанности перед НАТО по предоставлению авианосной ударной группы, соединения стратегических бомбардировщиков и свыше 50 истребителей, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на три источника в НАТО.
Как отметило издание, решение Белого дома стало неожиданностью для многих союзников США. Авторы материала подчеркнули, что таким образом Вашингтон усиливает давление на партнеров, чтобы заставить их заполнить пробелы в оборонной сфере до саммита НАТО в начале июля.
По словам представителя НАТО, до этого альянс слишком сильно полагался на возможности США. При этом сейчас, когда Европа и Канада наращивают инвестиции в оборону, «баланс обязанностей может сместиться», заключил он.
13 июня агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Европа готовится к существенному сокращению военных ресурсов, которые США готовы предоставить союзникам в случае войны или крупного кризиса. По данным издания, в последние недели представители США на встречах в политической и военной штаб-квартирах альянса уведомили союзников о планах значительно сократить свой вклад в так называемую модель сил НАТО, которая определяет объем американских войск и техники, направляемых в Европу в случае необходимости.
Президент США Дональд Трамп в мае говорил, что Вашингтон продолжит сокращать военное присутствие в Европе, и эти меры выйдут за рамки уже объявленного вывода 5000 военнослужащих из Германии.