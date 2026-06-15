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СМИ: США урезали расходы на военные обязательства перед НАТО

Ведомости

США отказались от обязанности перед НАТО по предоставлению авианосной ударной группы, соединения стратегических бомбардировщиков и свыше 50 истребителей, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на три источника в НАТО.

Как отметило издание, решение Белого дома стало неожиданностью для многих союзников США. Авторы материала подчеркнули, что таким образом Вашингтон усиливает давление на партнеров, чтобы заставить их заполнить пробелы в оборонной сфере до саммита НАТО в начале июля.

По словам представителя НАТО, до этого альянс слишком сильно полагался на возможности США. При этом сейчас, когда Европа и Канада наращивают инвестиции в оборону, «баланс обязанностей может сместиться», заключил он.

13 июня агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Европа готовится к существенному сокращению военных ресурсов, которые США готовы предоставить союзникам в случае войны или крупного кризиса. По данным издания, в последние недели представители США на встречах в политической и военной штаб-квартирах альянса уведомили союзников о планах значительно сократить свой вклад в так называемую модель сил НАТО, которая определяет объем американских войск и техники, направляемых в Европу в случае необходимости.

Президент США Дональд Трамп в мае говорил, что Вашингтон продолжит сокращать военное присутствие в Европе, и эти меры выйдут за рамки уже объявленного вывода 5000 военнослужащих из Германии.

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