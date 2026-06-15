СМИ: США урезали расходы на военные обязательства перед НАТО

13 июня агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Европа готовится к существенному сокращению военных ресурсов, которые США готовы предоставить союзникам в случае войны или крупного кризиса. По данным издания, в последние недели представители США на встречах в политической и военной штаб-квартирах альянса уведомили союзников о планах значительно сократить свой вклад в так называемую модель сил НАТО, которая определяет объем американских войск и техники, направляемых в Европу в случае необходимости.