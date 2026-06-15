Лукашенко: у Зеленского закончились люди

«Нет у него людей. И это одна из особенностей этого года. Всегда дефицит был людей у одной, у другой стороны. У россиян есть этот дефицит. Не такой, может быть, как на Украине, но есть. Но это главный вопрос этого конфликта – люди закончились», – сказал белорусский лидер в интервью Al-Arabia.