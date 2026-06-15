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Лукашенко: у Зеленского закончились люди

Ведомости

У президента Украины Владимира Зеленского нет людей, что стало особенностью конфликта в 2026 г., передает «БелТА».

«Нет у него людей. И это одна из особенностей этого года. Всегда дефицит был людей у одной, у другой стороны. У россиян есть этот дефицит. Не такой, может быть, как на Украине, но есть. Но это главный вопрос этого конфликта – люди закончились», – сказал белорусский лидер в интервью Al-Arabia.

По мнению Лукашенко, западные страны в том числе подсказывают Зеленскому, что ему нужно не оружие, а люди на фронте. Он также отметил, что с украинской стороны в основном находятся территориальные войска, в которые были призваны обычные гражданские люди. 

В феврале «Ведомости» подсчитали на основе данных ООН, МВФ и Института демографии и социальных исследований НАН Украины, что за четыре года Украина потеряла более 8 млн человек, в том числе 2,2 млн взрослых мужчин. Если в середине 2021 г. насчитывалось 12,9 млн мужчин 18–60 лет, то в 2025 г. стало 10,7 млн, или на 17% меньше. Свыше 1,5 млн мужчин бежали из страны, а как минимум 0,2 млн погибли или пропали без вести.

В октябре 2025 г. глава офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник отмечал, что население Украины ежегодно уменьшается примерно на 300 000 человек, не считая потерь, связанных с военными действиями. Он говорил, что в стране наблюдается острая нехватка рабочей силы, исчисляемая миллионами, а привлечение иностранных работников не решит проблему.

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