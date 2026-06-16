Вэнс: мирный меморандум США и Ирана содержит полторы страницы
Мирный меморандум Ирана и США представляет собой достаточно общий документ примерно в полторы страницы, сообщил CNN американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Меморандум о взаимопонимании – это [документ] примерно в полторы страницы, это очень общий документ. <…> Нам предстоит решить ряд вопросов в ходе технических переговоров, а меморандум о взаимопонимании устанавливает рамочные условия, в соответствии с которыми иранцы получат выгоду от сделки, если они будут соблюдать свои обязательства по сделке», – сказал он.
ТАСС писал со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, что итоговая сделка США и Ирана по окончанию конфликта будет предусматривать в том числе возможность сокращения численности американских войск в регионе. По его словам, Вашингтон рассчитывают на достижение соглашения в случае, если Тегеран также пойдет на «некоторые уступки», например, частично откажется от своей ядерной программы.
15 июня президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Американский лидер подчеркнул, что многие суда загружены нефтью. Они двигаются по южному «шоссе», которое совершенно безопасно. Трамп также отметил, что есть и другие маршруты движения.