Вэнс: мирный меморандум США и Ирана содержит полторы страницы

«Меморандум о взаимопонимании – это [документ] примерно в полторы страницы, это очень общий документ. <…> Нам предстоит решить ряд вопросов в ходе технических переговоров, а меморандум о взаимопонимании устанавливает рамочные условия, в соответствии с которыми иранцы получат выгоду от сделки, если они будут соблюдать свои обязательства по сделке», – сказал он.