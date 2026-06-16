Лондон запланировал поставки обогащенного урана для АЭС Украины на $280 млн

В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщало, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. По данным разведки, Германия отказалась от участия в этой инициативе. СВР утверждало, что Лондон и Париж уже работают над скрытой передачей Украине компонентов, оборудования и технологий, а в качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.