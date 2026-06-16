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Лондон запланировал поставки обогащенного урана для АЭС Украины на $280 млн

Ведомости

Великобритания намерена направить $281,4 млн, чтобы обеспечить поставки обогащенного урана украинской компании «Энергоатом». Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Согласно сообщению, Британия «будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет», предоставив 210 млн фунтов стерлингов ($281,4 млн) в рамках программы экспортного финансирования, чтобы британская компания Urenco могла поставлять обогащенный уран украинской компании «Энергоатом», производящей атомную энергию. Соответствующую сделку Стармер и президент Украины Владимир Зеленский согласовали во время визита украинского лидера в Лондон на прошлой неделе.

В канцелярии британского премьера заявили, что соглашение «имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% потребностей страны в электроэнергии». Договор также способствует сохранению рабочих мест и развитию экспорта в Великобритании, так как более трети урана добывается на перерабатывающем заводе Urenco на северо-западе Англии, указано в сообщении.

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Политика / Международные новости

В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщало, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. По данным разведки, Германия отказалась от участия в этой инициативе. СВР утверждало, что Лондон и Париж уже работают над скрытой передачей Украине компонентов, оборудования и технологий, а в качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

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