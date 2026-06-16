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Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 20

Ведомости

Число украинских беспилотников, сбитых силами ПВО на подлете к Москве, выросло до 20. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Все БПЛА были уничтожены утром 16 июня. О нейтрализации последних шести воздушных целей глава города проинформировал в 06:58 мск.

Во всех четырех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковском» (Раменское) – действуют временные ограничения на полеты, сообщает Росавиация.

Ранним утром 15 июня Собянин сообщал о ликвидации четырех украинских беспилотников, летевших по направлению к Москве.

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