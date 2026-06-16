WSJ: Нетаньяху пытался срочно поговорить с Трампом на фоне сделки с Ираном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после информации о приближающейся сделке между Ираном и США предпринимал срочные попытки встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
По данным издания, целью действий Нетаньяху было урегулирование разногласия вокруг соглашения, которое готовят страны. Подписание документа ожидается уже в течение этой недели, что вызывает тревогу у властей Израиля. Чиновники опасаются серьезных последствий, которые могут возникнуть в результате ослабление давления на Тегеран. Как пишет издание, для Тель-Авива также существует риск разрыва отношений с Вашингтоном на фоне конфликта с «Хезболлой» в Ливане.
Кроме того, опасения касаются того, что Трамп дал согласие на сделку, предусматривающую финансовое облегчение для Тегерана, без передачи накопленного обогащенного урана.
ТАСС писал со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, что итоговый вариант сделки с Ираном по окончанию конфликта будет предусматривать в том числе возможность сокращения численности американских войск в регионе. Он рассказал, что Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения в случае, если Тегеран также пойдет на «некоторые уступки», например, частично откажется от своей ядерной программы.
15 июня Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Американский лидер добавил, что многие суда загружены нефтью. Они двигаются по южному «шоссе», которое совершенно безопасно. Трамп также отметил, что есть и другие маршруты движения.