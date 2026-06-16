WSJ: Нетаньяху пытался срочно поговорить с Трампом на фоне сделки с Ираном

По данным издания, целью действий Нетаньяху было урегулирование разногласия вокруг соглашения, которое готовят страны. Подписание документа ожидается уже в течение этой недели, что вызывает тревогу у властей Израиля. Чиновники опасаются серьезных последствий, которые могут возникнуть в результате ослабление давления на Тегеран. Как пишет издание, для Тель-Авива также существует риск разрыва отношений с Вашингтоном на фоне конфликта с «Хезболлой» в Ливане.