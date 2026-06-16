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Фидан подтвердил Лаврову готовность Турции провести переговоры России и Украины

Ведомости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил главе российского МИДа Сергею Лаврову готовность Турции принять переговоры РФ и Украины. Об этом Фидан заявил на совместной пресс-конференции по окончании переговоров.

«Считаем, что Россия и Украина должны вернуться к дипломатическому столу. Если стороны придут к согласию, мы готовы оказать содействие для более результативных переговоров», – сказал Фидан.

По его словам, Турцию тревожит эскалация украинского конфликта и опасность его расширения в географическом плане.

На встрече с Лавровым Фидан также подчеркнул, что Турция готова сделать все, что от нее зависит, чтобы конфликт на Украине завершился.

Фидан находится с визитом в Москве по приглашению Лаврова. ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе писал, что Фидан рассчитывает быть принятым президентом России Владимиром Путиным.

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