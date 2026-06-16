Лавров: Евросоюз может развалиться, если к нему присоединится Украина

27 мая газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что ЕК изучает возможность временного ограничения права вето для стран, которые будут вступать в Евросоюз в ближайшие годы. По данным газеты, такой механизм может быть впервые закреплен в соглашении с Черногорией, которая считается одним из наиболее вероятных кандидатов на скорое вступление в ЕС.