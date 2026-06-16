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Лавров: Евросоюз может развалиться, если к нему присоединится Украина

Ведомости

Евросоюз может «просто развалиться», если в объединение вступит Украина. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом.

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся. Так что много противоречивых тенденций», – сказал дипломат.

По его мнению, нужно приглашать в блок Украину, если странам хочется «забыть про экономику».

15 июня все страны ЕС утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в блок. Еврокомиссия уточняла, что первый межправительственный раунд переговоров в рамках нового этапа процесса евроинтеграции состоится уже 22 июня. Речь шла о кластере «Основы» (Fundamentals), который считается ключевым элементом переговорного процесса.

27 мая газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что ЕК изучает возможность временного ограничения права вето для стран, которые будут вступать в Евросоюз в ближайшие годы. По данным газеты, такой механизм может быть впервые закреплен в соглашении с Черногорией, которая считается одним из наиболее вероятных кандидатов на скорое вступление в ЕС.

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