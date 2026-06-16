Минобороны сообщило об инциденте с российским фрегатом в Ла-Манше«Адмирал Григорович» выпустил сигнальные ракеты по британской яхте
Российский фрегат «Адмирал Григорович» выпустил сигнальные ракеты для привлечения внимания яхты, двигавшейся курсом на сближение в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
Инцидент произошел 16 июня в 12:45 мск. Яхта Bright Future шла под флагом Великобритании. Экипаж фрегата сделал несколько попыток связаться с экипажем яхты, но не получил ответа. После предупредительной стрельбы Bright Future все-таки изменила курс и пошла на удаление.
«Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», – подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
16 июня британская газета The Telegraph сообщила, что российский фрегат произвел предупредительные выстрелы по британской яхте в Ла-Манше после того, как два судна приблизились друг к другу. В минобороны Великобритании заявили газете, что ведется расследование инцидента.
В начале апреля The Telegraph писала, что ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. За ними следовал корабль ВМС Великобритании, но он не предпринял никаких действий. В Кремле тогда заявили, что РФ считает себя вправе защищать свои танкеры от пиратства в международных водах.