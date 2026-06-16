Минобороны сообщило об инциденте с российским фрегатом в Ла-Манше

В начале апреля The Telegraph писала, что ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. За ними следовал корабль ВМС Великобритании, но он не предпринял никаких действий. В Кремле тогда заявили, что РФ считает себя вправе защищать свои танкеры от пиратства в международных водах.