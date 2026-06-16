В ЕР призвали уточнить применение закона об иноагентах в библиотечной сфере
Партия «Единая Россия» призвала к более взвешенному применению законодательства о нежелательных организациях и иностранных агентах в работе библиотек. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко.
Он отметил, что слишком широкое толкование новых норм создает неопределенность для библиотекарей и может ограничивать доступ граждан к научной, образовательной и художественной литературе.
По его словам, появившаяся информация о случаях изъятия книг из библиотек подтверждает необходимость более осторожного подхода к применению законодательства. «Важно не допустить ситуаций, когда под угрозой оказываются библиотеки, многие из которых формировались десятилетиями. "Единая Россия" поддерживает позицию Российского книжного союза и подчеркивает недопустимость перегибов в этом вопросе», – заявил Ревенко.
Он подчеркнул, что книги в библиотеках должны оставаться доступными для читателей, а решения об ограничении доступа к ним необходимо принимать взвешенно, с учетом их влияния на культурное и интеллектуальное наследие страны.
В апреле 2025 г. «Ведомости» писали, что представители книжной индустрии обсуждают механизмы, которые должны помочь библиотекам определять нарушающие законы издания в уже сформированных фондах и при закупках новых наименований.
В частности, с инициативой «привязать соответствующие рекомендации к книжным идентификаторам» и опубликовать в системе Национальной книжной платформы (НКП) на одном из заседаний правления Российского книжного союза (РКС) выступил гендиректор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда. Свое предложение Дуда аргументировал тем, что такое решение позволит эффективно соблюдать требования законодательства и минимизировать риски для библиотек и других участников цепочки закупок книг в библиотечные фонды, объяснил один из участников мероприятия.