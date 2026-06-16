В ЕР призвали уточнить применение закона об иноагентах в библиотечной сфере

В частности, с инициативой «привязать соответствующие рекомендации к книжным идентификаторам» и опубликовать в системе Национальной книжной платформы (НКП) на одном из заседаний правления Российского книжного союза (РКС) выступил гендиректор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда. Свое предложение Дуда аргументировал тем, что такое решение позволит эффективно соблюдать требования законодательства и минимизировать риски для библиотек и других участников цепочки закупок книг в библиотечные фонды, объяснил один из участников мероприятия.