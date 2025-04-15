Книжники предлагают помочь библиотекам выявлять нарушающие законы издания

Книжники предлагают помочь библиотекам выявлять нарушающие законы изданияИнициатива позволит снизить риски для таких учреждений, считают эксперты
Представители книжной индустрии обсуждают механизмы, которые должны помочь библиотекам определять нарушающие законы издания в уже сформированных фондах и при закупках новых наименований. В частности, с инициативой «привязать соответствующие рекомендации к книжным идентификаторам» и опубликовать в системе Национальной книжной платформы (НКП) на одном из заседаний правления Российского книжного союза (РКС) выступил гендиректор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда, рассказали «Ведомостям» два члена правления РКС. Свое предложение Дуда аргументировал тем, что такое решение позволит эффективно соблюдать требования законодательства и минимизировать риски для библиотек и других участников цепочки закупок книг в библиотечные фонды, объяснил один из участников мероприятия.
НКП в тестовом режиме была запущена в 2021 г. на базе Национальной электронной библиотеки (проект Минкультуры, оператором которого выступает РГБ). В перспективе платформа должна стать единым окном для закупок библиотеками продукции российских издателей. Кроме того, планируется, что на этой площадке будет размещена полная информация об ассортименте книг в библиотечных фондах. Сейчас НКП продолжает работать в пилотной версии, точные сроки ее полноценного запуска на текущий момент не определены.