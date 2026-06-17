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Захарова пошутила об «опасном сближении» британского посольства с фрегатом РФ

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент в российским фрегатом «Адмирал Григорович» и британской яхтой в Ла-Манше, спросив, не будет ли фрегат следовать через посольство Великобритании в Москве.

Дипломат опубликовала изображение карты с отмеченным зданием посольства королевства на Смоленской набережной Москвы-реки и задалась вопросом о маршруте корабля. «Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», – написала Захарова.

16 июня российский фрегат «Адмирал Григорович» выпустил сигнальные ракеты для привлечения внимания яхты, двигавшейся курсом на сближение в проливе Ла-Манш. Инцидент произошел 16 июня в 12:45 мск. Яхта Bright Future шла под флагом Великобритании. Экипаж фрегата сделал несколько попыток связаться с экипажем яхты, но не получил ответа. После предупредительной стрельбы Bright Future все-таки изменила курс и пошла на удаление.

16 июня британская газета The Telegraph сообщила, что российский фрегат произвел предупредительные выстрелы по британской яхте в Ла-Манше после того, как два судна приблизились друг к другу. В минобороны Великобритании заявили газете, что ведется расследование инцидента.

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