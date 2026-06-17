Захарова пошутила об «опасном сближении» британского посольства с фрегатом РФ

16 июня российский фрегат «Адмирал Григорович» выпустил сигнальные ракеты для привлечения внимания яхты, двигавшейся курсом на сближение в проливе Ла-Манш. Инцидент произошел 16 июня в 12:45 мск. Яхта Bright Future шла под флагом Великобритании. Экипаж фрегата сделал несколько попыток связаться с экипажем яхты, но не получил ответа. После предупредительной стрельбы Bright Future все-таки изменила курс и пошла на удаление.