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Стармер не смог добиться увеличения оборонного бюджета Великобритании

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог обеспечить дополнительное финансирование для вооруженных сил страны на фоне растущего недовольства в военном ведомстве. Об этом сообщило Politico.

Издание отмечает, что вопрос оборонных расходов обострился после отставки министра обороны Джона Хили, который раскритиковал предложенное финансирование, заявив, что оно «значительно не дотягивает» до потребностей армии.

Выступая на саммите G7 во Франции, Стармер заявил, что уже принял ряд «жестких решений» для укрепления обороноспособности страны, включая сокращение расходов на международную помощь и поиск дополнительных средств за счет урезания бюджетов других ведомств. Однако премьер дал понять, что новых денег сверх уже предусмотренных 13,5 млрд фунтов стерлингов ($18,1 млрд) на реализацию плана оборонных инвестиций пока не найдено. По его словам, новый глава минобороны Дэн Джарвис сейчас изучает программу и определяет приоритетные направления расходов.

Politico отмечает, что заявления Стармера свидетельствуют о незавершенности работы над оборонной стратегией и отсутствии дополнительных источников финансирования для британских вооруженных сил.

11 июня Хили и министр по делам вооруженных сил Эл Карнс подали в отставку. Оба объяснили свое решение несогласием с объемом финансирования, предусмотренным правительственным планом инвестиций в оборону.

Sky News писала, что парламентские частные секретари (PPS) четырех министров объявили об отставке и призвали Стармера уйти. Аналогичные призывы прозвучали и от многих парламентариев на фоне поражения партии Стармера на муниципальных выборах.

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