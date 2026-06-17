Стармер не смог добиться увеличения оборонного бюджета Великобритании

Выступая на саммите G7 во Франции, Стармер заявил, что уже принял ряд «жестких решений» для укрепления обороноспособности страны, включая сокращение расходов на международную помощь и поиск дополнительных средств за счет урезания бюджетов других ведомств. Однако премьер дал понять, что новых денег сверх уже предусмотренных 13,5 млрд фунтов стерлингов ($18,1 млрд) на реализацию плана оборонных инвестиций пока не найдено. По его словам, новый глава минобороны Дэн Джарвис сейчас изучает программу и определяет приоритетные направления расходов.