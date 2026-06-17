Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву БПЛА
Дежурные силы ПВО за ночь сбили 12 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
О 10 уничтоженных БПЛА Собянин проинформировал в 02:57 мск, еще о двух – в 04:48 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Столичные аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
16 июня Собянин сообщал, что украинский дрон повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода. Начался пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Утром того для на подлете к Москве было уничтожено 60 беспилотников.