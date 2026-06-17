Вэнс: возможности США по поддержке Украины ограничены
Даже самые ярые сторонники Украины признают ограниченность возможностей США по оказанию помощи Киеву. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith).
Вэнс вспомнил, что еще на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 г. когда он был сенатором США, считал американские ресурсы гораздо более ограниченными, чем были готовы признать другие законодатели. По его словам, признание этого факта для многих означало бы крушение дела всей их жизни.
«...признать, что наша страна не смогла в одностороннем порядке управлять ходом любого конфликта по своему усмотрению – означало бы признать, что дело всей их жизни потерпело крах», – пишет Вэнс (цитата по ТАСС).
17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что нужно расследовать расходование средств, направленных Вашингтоном Киеву в качестве помощи. Тогда же американский лидер сказал, что Киев не смог бы противостоять Москве без американской поддержки. Администрация экс-президента США Джо Байдена направила Киеву от $350 млрд до $400 млрд в виде военной и финансовой помощи, подчеркнул Трамп. 16 марта он заявил, что США не обязаны помогать Украине. Трамп подчеркивал, что в конфликт США «ввязал» бывший президент Джо Байден, которого, по его мнению, «обвели вокруг пальца».