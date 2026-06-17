17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что нужно расследовать расходование средств, направленных Вашингтоном Киеву в качестве помощи. Тогда же американский лидер сказал, что Киев не смог бы противостоять Москве без американской поддержки. Администрация экс-президента США Джо Байдена направила Киеву от $350 млрд до $400 млрд в виде военной и финансовой помощи, подчеркнул Трамп. 16 марта он заявил, что США не обязаны помогать Украине. Трамп подчеркивал, что в конфликт США «ввязал» бывший президент Джо Байден, которого, по его мнению, «обвели вокруг пальца».