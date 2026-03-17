Трамп призвал расследовать расходование помощи США на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расследования расходования средств, направленных Вашингтоном Киеву в качестве помощи. Его слова транслирует Associated Press на YouTube-канале.
Тогда же Трамп сказал, что Украина не смогла бы противостоять России без американской поддержки. По его словам, администрация его предшественника Джо Байдена направила Киеву от $350 млрд до $400 млрд в виде военной и финансовой помощи.
16 марта американский президент заявил, что США не обязаны оказывать помощь Украине. Трамп отметил, что в конфликт США «ввязал» бывший президент Джо Байден, которого, по его мнению, «обвели вокруг пальца».
Трамп также раскритиковал позицию европейских стран. По его словам, они требуют от Вашингтона защиты, но не готовы поддерживать США в конфликте на Ближнем Востоке.