Силы ПВО сбили 157 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем. Атаки были отражены с 20:00 мск 16 июня до 7:00 мск 17 июня, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.
С вечера 16 июня Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево»), Ярославля («Туношна»), Сочи, а также столичных авиагаваней «Внуково» и «Домодедово».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении на подлете к столице 18 беспилотников с полуночи 17 июня.