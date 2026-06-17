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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 157 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем. Атаки были отражены с 20:00 мск 16 июня до 7:00 мск 17 июня, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

С вечера 16 июня Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево»), Ярославля («Туношна»), Сочи, а также столичных авиагаваней «Внуково» и «Домодедово».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении на подлете к столице 18 беспилотников с полуночи 17 июня.

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