Силы ПВО сбили 157 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем. Атаки были отражены с 20:00 мск 16 июня до 7:00 мск 17 июня, говорится в сообщении Минобороны РФ.