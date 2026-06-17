Strategic Culture: дистанцирование Пашиняна от Москвы привело его в тупик

25 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Представитель Кремля также отмечал, что вопрос дальнейшего внешнеполитического курса Армении остается открытым. Он напомнил о переговорах президента РФ Владимира Путина и Пашиняна, когда армянский премьер заявлял о намерении сохранить членство страны в ЕАЭС и параллельно развивать отношения с Европейским союзом. Пашинян также говорил о возможности принятия окончательного решения по этому вопросу через референдум.