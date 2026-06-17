Strategic Culture: дистанцирование Пашиняна от Москвы привело его в тупик
Стратегия использования национализма как инструмента для оправдания дистанцирования Армении от России начинает приводить к непредвиденным последствиям для правительства республики. Об этом пишет Strategic Culture.
«[Премьер-министр Армении Никол] Пашинян столкнулся с неприятной реальностью: дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, а сближение с Западом не обеспечило конкретных гарантий безопасности», – говорится в статье.
Указывается также, что политика Пашиняна насчет переговоров с Азербайджаном отталкивает значительную часть националистического электората, который ранее был главной опорой его правительства. Националистические группы, которые ранее поддерживали риторику премьера, теперь все чаще считают его лидером, готовым идти на чрезмерные уступки Азербайджану. По данным издания, многие армянские националисты, настроенные против турок, воспринимают продолжающиеся переговоры между Ереваном и Баку как процесс постепенной капитуляции перед требованиями Азербайджана.
25 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Представитель Кремля также отмечал, что вопрос дальнейшего внешнеполитического курса Армении остается открытым. Он напомнил о переговорах президента РФ Владимира Путина и Пашиняна, когда армянский премьер заявлял о намерении сохранить членство страны в ЕАЭС и параллельно развивать отношения с Европейским союзом. Пашинян также говорил о возможности принятия окончательного решения по этому вопросу через референдум.