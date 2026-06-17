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Главная / Политика /

Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Общее число сбитых на подлете к столице БПЛА с начала суток достигло 19, следует из сообщений мэра Сергея Собянина в мессенджере Max.

Глава города сообщил об уничтожении БПЛА в 07:54 мск. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

За ночь силы ПВО сбили 157 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщало Минобороны РФ. Росавиация ввела ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово» (принимают и отправляют рейсы по согласованию).

16 июня Собянин сообщил, что БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода. Начавшийся пожар оперативно ликвидировали. Утром того дня на подлете к столице было уничтожено 60 беспилотников.

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