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Страны G7 нарастят поставки оружия Киеву

Ведомости

Лидеры стран «Группы семи» (G7) решили нарастать поставки оружия Украине, включая дальнобойное. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во французском Эвиане.

«...мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности», – указано в документе.

Была также подтверждена готовность лидеров G7 рассмотреть возможность предоставления Киеву льгот по лицензиям, позволяющим увеличить военное производство Украины. Лидеры также договорились «оказать дополнительную поддержку, чтобы страна «пережила следующую зиму».

16 июня канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщила, что Лондон намерен направить $281,4 млн, чтобы обеспечить поставки обогащенного урана украинской компании «Энергоатом». Тогда же депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Украина нуждается во внешнем финансировании на сумму около $48 млрд, чтобы покрыть бюджет на 2027 г. По ее словам , Киев рассчитывает на международную помощь от Великобритании, Евросоюза (ЕС), стран «большой семерки» (G7), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Кроме того, Киев ожидает поступления гранта от ЕС и кредита от Великобритании.

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