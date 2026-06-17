Страны G7 нарастят поставки оружия Киеву

16 июня канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщила, что Лондон намерен направить $281,4 млн, чтобы обеспечить поставки обогащенного урана украинской компании «Энергоатом». Тогда же депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Украина нуждается во внешнем финансировании на сумму около $48 млрд, чтобы покрыть бюджет на 2027 г. По ее словам , Киев рассчитывает на международную помощь от Великобритании, Евросоюза (ЕС), стран «большой семерки» (G7), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Кроме того, Киев ожидает поступления гранта от ЕС и кредита от Великобритании.