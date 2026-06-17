Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 20
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Общее число БПЛА, сбитых на подлете к столице с начала суток, достигло 20. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.
По его данным, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 17 июня силы ПВО уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря. На фоне атак Росавиация ввела ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Они принимают и отправляют рейсы по согласованию.
16 июня Собянин также сообщал о падении беспилотника на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Возникший после этого пожар был оперативно потушен. На время ликвидации последствий атаки было перекрыто движение транспорта в районе Капотни, автобусы следовали в объезд.