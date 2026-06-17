Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 20

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 17 июня силы ПВО уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря. На фоне атак Росавиация ввела ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Они принимают и отправляют рейсы по согласованию.