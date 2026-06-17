Таиланд и Вьетнам заявили о желании стать «мостами» в АСЕАН

Деловой форум «Россия – АСЕАН» проходит 17 июня на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений. Мероприятие проводится в ИТ-парке им. Башира Рамеева в Казани. На открытии форума генсекретарь ассоциации Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН заинтересованы в партнерстве с Россией в сферах энергетики, продовольственной безопасности, промышленности, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.