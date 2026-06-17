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Таиланд и Вьетнам заявили о желании стать «мостами» в АСЕАН

Ведомости

Таиланд и Вьетнам выразили желание стать связующими звеньями в АСЕАН для развития отношений с Россией, сообщает корреспондент «Ведомостей». Об этом премьер-министры Анутхин Чанвиракун и Ли Минь Хынга заявили на деловом форуме «Россия – АСЕАН» в Казани.

Чанвиракун предложил сделать Таиланд «воротами» в АСЕАН, отметив, что Бангкок заинтересован в увеличении потока российских инвестиций и туристов. Сейчас Таиланд посещают 2 млн туристов из РФ в год.

Хынг, в свою очередь, заявил о желании Вьетнама стать «мостом» в АСЕАН по развитию отношений с Россией. Он призывал инновационные стартапы открывать и обеспечивать стабильные цепочки поставок.

Деловой форум «Россия – АСЕАН» проходит 17 июня на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений. Мероприятие проводится в ИТ-парке им. Башира Рамеева в Казани. На открытии форума генсекретарь ассоциации Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН заинтересованы в партнерстве с Россией в сферах энергетики, продовольственной безопасности, промышленности, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.

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