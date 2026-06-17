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Главная / Политика /

Аракчи раскрыл Лаврову детали меморандума Ирана и США

Министры провели телефонный разговор
Ведомости

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым изложил детали американо-иранского меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

«Министр иностранных дел Ирана, разъясняя детали меморандума, подчеркнул ответственность Соединенных Штатов за надлежащее выполнение его положений и необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима против Ливана», – говорится в заявлении иранского МИДа в Telegram.

Лавров приветствовал меморандум. Министры также указали, что мировое сообщество и Совет Безопасности ООН должны поддержать этот документ, и подчеркнули необходимость продолжения дипломатического взаимодействия между странами региона для установления мира и стабильности.

Иран раскрыл условия меморандума о соглашении с США

Политика / Международные новости

Иран и США договорились прекратить все боевые действия на Ближнем Востоке и возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе в ночь на 15 июня. Церемония подписания меморандума запланирована на 19 июня в Женеве. Ранее, 12 июня, иранское агентство Mehr опубликовало 14 пунктов проекта меморандума, включающих полное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также невмешательство США во внутренние дела Ирана. Это уже не первый телефонный разговор глав МИД двух стран по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке: 20 апреля Аракчи уже заявлял Лаврову, что действия США «несовместимы с дипломатией», а 1 мая стороны обсуждали позицию Тегерана по урегулированию конфликта с США и Израилем.

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