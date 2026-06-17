Аракчи раскрыл Лаврову детали меморандума Ирана и США

Иран и США договорились прекратить все боевые действия на Ближнем Востоке и возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе в ночь на 15 июня. Церемония подписания меморандума запланирована на 19 июня в Женеве. Ранее, 12 июня, иранское агентство Mehr опубликовало 14 пунктов проекта меморандума, включающих полное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также невмешательство США во внутренние дела Ирана. Это уже не первый телефонный разговор глав МИД двух стран по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке: 20 апреля Аракчи уже заявлял Лаврову, что действия США «несовместимы с дипломатией», а 1 мая стороны обсуждали позицию Тегерана по урегулированию конфликта с США и Израилем.