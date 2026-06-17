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Сотрудники ТЦК задержали администратора украинского Telegram-канала «Труха»

Ведомости

Администратора Telegram-канала «Труха Украина» выследили и задержали пятеро представителей ТЦК по личному указанию министра обороны республики Михаила Федорова. Об этом заявили представители канала.

По словам автора публикации, в последний месяц команда Telegram-канала работали над рядом материалов, связанных с украинской оборонной сферой и использованием бюджетных средств, «задавая много неудобных вопросов представителям власти».

Автор упомянул также, что частью кампании против него являются угрозы советника министра обороны Сергея Стерненко и распространение фейков. По его словам, команде Telegram-канала «пытаются закрыть рот». Он подчеркнул, что сюжет может стать одним из самых больших коррупционных скандалов в оборонном секторе Украины с 2022 г.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн). Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специальная антикоррупционная прокуратура (САП) считают, что он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом».

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