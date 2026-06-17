Сотрудники ТЦК задержали администратора украинского Telegram-канала «Труха»

Автор упомянул также, что частью кампании против него являются угрозы советника министра обороны Сергея Стерненко и распространение фейков. По его словам, команде Telegram-канала «пытаются закрыть рот». Он подчеркнул, что сюжет может стать одним из самых больших коррупционных скандалов в оборонном секторе Украины с 2022 г.