Причастность двух белорусов к убийству художника из РФ в Польше не подтвердилась
В Польше отпустили двоих граждан Белоруссии, которые были задержаны по подозрению в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова), отпустили на свободу. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель Окружной прокуратуры в Люблине Марчин Козак, передает ТАСС.
«Их причастность к данному происшествию, в связи с которым велись очень интенсивные следственные действия, не подтвердилась», – сказал он.
По словам Козака, сейчас следствие рассматривает несколько версий убийства. Пока подозреваемый в убийстве Скрепецкого не найден.
О гибели россиянина в результате стрельбы 15 июня сообщила полиция Люблинского воеводства Польши. Инцидент произошел в городе Бяла-Подляска в 40 км от границы Польши и Белоруссии. Сам Кузовков родился в России в 1981 г., жил в Алтайском крае. С 2021 г. художник он уехал из страны в Польшу.