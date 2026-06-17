Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,776+0,43%RGSS0,187-0,43%OKEY45,46+2,13%IMOEX2 492,96+0,1%RTSI1 088,65+0,1%RGBI118,29-0,1%RGBITR783,13-0,07%
Главная / Политика /

Причастность двух белорусов к убийству художника из РФ в Польше не подтвердилась

Ведомости

В Польше отпустили двоих граждан Белоруссии, которые были задержаны по подозрению в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова), отпустили на свободу. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель Окружной прокуратуры в Люблине Марчин Козак, передает ТАСС.

«Их причастность к данному происшествию, в связи с которым велись очень интенсивные следственные действия, не подтвердилась», – сказал он.

По словам Козака, сейчас следствие рассматривает несколько версий убийства. Пока подозреваемый в убийстве Скрепецкого не найден.

О гибели россиянина в результате стрельбы 15 июня сообщила полиция Люблинского воеводства Польши. Инцидент произошел в городе Бяла-Подляска в 40 км от границы Польши и Белоруссии. Сам Кузовков родился в России в 1981 г., жил в Алтайском крае. С 2021 г. художник он уехал из страны в Польшу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте