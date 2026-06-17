Причастность двух белорусов к убийству художника из РФ в Польше не подтвердилась

О гибели россиянина в результате стрельбы 15 июня сообщила полиция Люблинского воеводства Польши. Инцидент произошел в городе Бяла-Подляска в 40 км от границы Польши и Белоруссии. Сам Кузовков родился в России в 1981 г., жил в Алтайском крае. С 2021 г. художник он уехал из страны в Польшу.