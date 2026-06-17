Парламент Финляндии отменил запрет на хранение ядерного оружия
Парламент Финляндии одобрил поправки, которые отменяют запрет в стране на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия, передает «РИА Новости».
Поддержали такие изменения в законодательстве 125 депутатов. Еще 61 парламентарий проголосовал против, отсутствовали 13 человек.
Документ был внесен в парламент правительством 23 апреля. Тогда власти объясняли, что решение связано с необходимостью обеспечить оборону страны в «непредсказуемой оперативной обстановке».
После этого посольство России и Хельсинках отметило, что даже теоретическая возможность появления в Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. Представитель посольства говорил, что планируемые финскими властями поправки означают снятие препятствий для ввоза в страну ядерного оружия в любое время, так как неразмещение ядерного оружия на территории страны при отсутствии войны не закреплено в Финляндии законодательно.