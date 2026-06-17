Парламент Финляндии отменил запрет на хранение ядерного оружия

После этого посольство России и Хельсинках отметило, что даже теоретическая возможность появления в Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. Представитель посольства говорил, что планируемые финскими властями поправки означают снятие препятствий для ввоза в страну ядерного оружия в любое время, так как неразмещение ядерного оружия на территории страны при отсутствии войны не закреплено в Финляндии законодательно.